L’ex presidente blaugrana: “Povero Barcellona, nelle mani di incompetenti” (Di martedì 25 agosto 2020) L’ex presidente del Barcellona, Joan Laporta, ha pubblicato su Twitter un pesante sfogo contro il club blaugrana. Si è riferito all’epurazione attuata nelle ultime ore dalla dirigenza, che tramite Koeman ha comunicato a Suarez, Vidal, Rakitic e Umtiti che sono fuori dai piani del club. “Hanno detto a Suárez che non lo vogliono per telefono? Mi sembra un atto di vigliaccheria da parte del presidente e una mancanza di rispetto per il giocatore. Questo modo di agire è impensabile e danneggia l’immagine del Club. Mi fa sospettare che vogliano vendere a Messi, sarebbe un errore storico. Povero Barça, nelle mani di incompetenti”. Pobre #Barça en mans d’aquests incompetents. ... Leggi su ilnapolista

petergomezblog : ‘Col taglio degli eletti il parlamento funzionerà meglio, anche senza correttivi’. L’ex presidente della Consulta O… - VittorioSgarbi : 10 anni fa moriva l’ex Presidente della Repubblica Francesco Cossiga. Gli sono stato amico. E lui lo è stato con m… - RaiNews : Un uomo 'crudele', 'bugiardo', 'ipocrita', 'senza principi', che 'non legge': così l'ex giudice federale Maryanne T… - Angelredblack1 : RT @cmdotcom: Dall'Argentina, #Messi ha già fatto la sua scelta. E l'ex presidente #Laporta : 'Temo che il #Barcellona voglia venderlo' htt… - bull43may : RT @soniabetz1: L’ex Presidente della Corte Costituzionale Valerio Onida spiega perfettamente le ragioni del Sì al referendum sul taglio de… -

Ultime Notizie dalla rete : L’ex presidente Colombia, l’ex presidente Uribe agli arresti domiciliari per «corruzione di testimoni». Il Paese si spacca Corriere della Sera