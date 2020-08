L’Espresso rivela: «Briatore ricoverato per Covid, condizioni serie» (Di martedì 25 agosto 2020) Secondo quanto rivelato dal settimanale L’Espresso, Flavio Briatore sarebbe stato ricoverato per Covid lunedì 24 agosto all’ospedale San Raffaele di Milano. Il patron del Billionaire, negli ultimi giorni, era stato al centro delle polemiche con le autorità locali di Arzachena per quello che riguarda le ordinanze restrittive per i locali notturni come il suo. Il coronavirus lo avrebbe contagiato, insieme ai suoi circa 60 dipendenti che, al momento, si trovano in isolamento. LEGGI ANCHE > Record contagi in Sardegna: sono più di 60 i dipendenti del Billionaire positivi al coronavirus Briatore Covid, l’esclusiva de L’Espresso Le condizioni di Flavio Briatore sono considerate piuttosto serie, ... Leggi su giornalettismo

extraetre : @sempreciro “Flavio Briatore ha contratto il coronavirus ed è ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano, in co… - radiochatit : Flavio Briatore ha contratto il coronavirus ed è ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano, in condizioni “ser… - IzzoEdo : RT @riktroiani: Flavio #Briatore ha contratto il #coronavirus ed è ricoverato in condizioni serie al 'San Raffaele'. Lo rivela L'Espresso.… - nieddupierpaolo : RT @riktroiani: Flavio #Briatore ha contratto il #coronavirus ed è ricoverato in condizioni serie al 'San Raffaele'. Lo rivela L'Espresso.… - sirgolly : RT @riktroiani: Flavio #Briatore ha contratto il #coronavirus ed è ricoverato in condizioni serie al 'San Raffaele'. Lo rivela L'Espresso.… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Espresso rivela Busto Arsizio: «Mi sa dire...» e addio Rolex La Prealpina