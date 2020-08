L'Espresso: Flavio Briatore postitivo al Coronavirus, ricoverato al San Raffaele di Milano (Di martedì 25 agosto 2020) Flavio Briatore è ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano dopo aver contratto il Covid. E’ quanto ha scritto L’Espresso, secondo cui l’imprenditore sarebbe nella struttura ospedaliera milanese da lunedì Leggi su tg24.sky

espressonline : ++ ESCLUSIVO ESPRESSO: Briatore ricoverato per covid a MIlano - lorepregliasco : Flavio Briatore ricoverato per covid: le sue condizioni sarebbero serie - salfasanop : RT @espressonline: ++ ESCLUSIVO ESPRESSO: Briatore ricoverato per covid a MIlano - Michingar : RT @cerebro84: Flavio Briatore ricoverato per covid: le sue condizioni sarebbero serie - yanez_2006 : 'caro Flavio e che sei venuto a fare qui? te l'ho detto che il virus è morto!' F. to A. Zangrillo Flavio Briatore r… -