L'Espresso: Flavio Briatore positivo al Coronavirus, ricoverato al San Raffaele di Milano (Di martedì 25 agosto 2020) Flavio Briatore è ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano dopo aver contratto il Covid. E’ quanto ha scritto L’Espresso, secondo cui l’imprenditore sarebbe nella struttura ospedaliera milanese da lunedì. Nelle ore scorse era emerso un focolaio nel locale di proprietà di Briatore, il Billionaire, dove erano stati registrati 63 casi, di cui 52 nelle ultime ore. Sempre a Porto Cervo, da ieri ha chiuso anche un altro storico locale, il Sottovento, decisione presa dai gestori a seguito di un caso di positività tra lo staff. Leggi su tg24.sky

