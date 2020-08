L’Espresso: “Briatore ricoverato per covid, condizioni serie” (Di martedì 25 agosto 2020) Flavio Briatore è stato ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano dopo essere risultato positivo al coronavirus. Secondo quanto riporta l’Espresso, l’imprenditore sarebbe arrivato nella struttura milanese lunedì. Al momento non si troverebbe in terapia intensiva ma le sue condizioni sono definite “serie”. Nei giorni scorsi Briatore ha acceso la polemica con il Governo per le misure studiate e adottate per contrastare l’emergenza coronavirus. Leggi su sportface

petergomezblog : L’Espresso: ‘Flavio #Briatore ricoverato in condizioni serie al San Raffaele per #coronavirus” - La7tv : #lariachetira +++Il sito de L'Espresso riporta la notizia che Flavio Briatore è ricoverato per #Covid in gravi cond… - BaianoAngela1 : RT @rtl1025: ?? Flavio #Briatore è ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano dopo aver contratto il #Covid. E’ quanto scrive L’Espress… - cgregorio52 : RT @MMmarco0: Flavio #Briatore, secondo quanto riporta 'L'Espresso' è ricoverato in condizioni serie all'ospedale San Raffaele di Milano a… - Brizioful : RT @MMmarco0: Flavio #Briatore, secondo quanto riporta 'L'Espresso' è ricoverato in condizioni serie all'ospedale San Raffaele di Milano a… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Espresso “Briatore Recovery, la soddisfazione di Mattarella Affaritaliani.it