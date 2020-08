L’Equipe celebra Neuer il portiere che ha imparato da hockey e pallamano (Di martedì 25 agosto 2020) “Neuer multisport” titola L’Equipe che all’indomani della vittoria del Bayern in Champions contro il Psg, celebra il grande protagonista della serata: il portiere tedesco. La sua enorme ombra, con un braccio alzato e un ginocchio a terra, perseguiterà le notti degli attaccanti di Lione e Psg. Manuel Neuer ha portato il Bayern Monaco alla sua sesta Champions adottando alla perfezione una tecnica straordinaria che prende in prestito dai portieri di altri sport: hockey e pallamano. L’Equipe compie una interessante operazione giornalistica. Lascia la parola a due grandi portieri francesi di hockey e pallamano (che in Francia è sport nazionale, seguitissimo). Intervistano Cristobal Huet l’unico francese ad ... Leggi su ilnapolista

