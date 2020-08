"Le sue condizioni sono serie". Briatore con il coronavirus: ricoverato d'urgenza al San Raffaele di Milano (Di martedì 25 agosto 2020) Flavio Briatore è stato ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano per aver contratto il Covid. L'imprenditore sarebbe arrivato a Milano lunedì. Non si troverebbe in terapia intensiva, ma le sue condizioni sono definite “serie”. Negli scorsi giorni Briatore si era reso protagonista di una polemica contro il governo e le sue misure previste per il contrasto al coronavirus, tra cui la chiusura delle discoteche. Tra questi anche il suo “Billionaire” in Sardegna, chiuso il 17 agosto. Ieri ci sono altri 52 casi di positività al Covid-19 tra il personale del locale di Porto Cervo di proprietà dell'imprenditore, Infine, ricorda l'Espresso che ha svelato ... Leggi su liberoquotidiano

espressonline : ++ ESCLUSIVO ESPRESSO: Briatore ricoverato per covid a MIlano - lorepregliasco : Flavio Briatore ricoverato per covid: le sue condizioni sarebbero serie - TgrRaiTrentino : Le sue condizioni sono stabili, ma il carabiniere aggredito dall'orso ad Andalo rimarrà in ospedale ancora qualche… - mischa1949 : Flavio Briatore ricoverato per covid: le sue condizioni sarebbero serie - My_Salute : RT @espressonline: ++ ESCLUSIVO ESPRESSO: Briatore ricoverato per covid a MIlano -