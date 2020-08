Le strane lettere dei giovani “pentiti” al “Corriere” (Di martedì 25 agosto 2020) Caro Corriere, c'ho un problema che m'accora, un dubbio che me rode. A scrivere son tanti, sempre più della generazione Pariolis, Capalbius, Sardinia, la meglio gioventù che svaccanza il giusto finché non casca da cavallo, folgorata sulla via Solferino o largo Fochetti. E allora parte la posta del Covid: “Pensavo che l'estate 2020 sarebbe stata un'estate piena di noia per via del coronavirus e invece era iniziata proprio bene. Avevo la mia routine, mi svegliavo, andavo in spiaggia, poi in palestra, pomeriggio di nuovo spiaggia con amici e la sera uscivamo a bere qualcosa. D'altronde me lo meritavo, ho studiato molto durante quest' anno scolastico. Io e i miei amici avevamo deciso di non andare in discoteche e posti chiusi per evitare i contagi, però quel sabato era il compleanno del mio più caro amico, come facevamo a non festeggiare fino a ... Leggi su nicolaporro

Milits22 : @simplecallalily Con tutte quelle lettere strane che per leggere un messaggio stavi 5 minuti - chimeitekiii : Scusate se mentre sciv mi mangio le lettere o me ne esco con parole strane non sono abituata a questatastiera perdontemi - Giustiziami : RT @manudales: - manudales : -

Ultime Notizie dalla rete : strane lettere Le strane lettere dei giovani “pentiti” al “Corriere” Nicola Porro Scrittore compulsivo, da 42 anni scrive una lettera al giorno al suo giornale

Ha iniziato a scrivere al suo giornale locale, il Liverpool Echo, nel 1978, quando aveva 28 anni. Una delle sue prime lettere riguardava quella che è conosciuta localmente come Mizzie Night, un evento ...

Don Fausto Resmini, il gruppo e una tesi: a Sorisole la sua eredità è viva

E comunque don Fausto è dappertutto. Penzola, accanto all’ingresso della comunità, lo striscione che gli ha dedicato la Curva Nord. In quello che era il suo studio restano i libri, gli armadi straname ...

Ha iniziato a scrivere al suo giornale locale, il Liverpool Echo, nel 1978, quando aveva 28 anni. Una delle sue prime lettere riguardava quella che è conosciuta localmente come Mizzie Night, un evento ...E comunque don Fausto è dappertutto. Penzola, accanto all’ingresso della comunità, lo striscione che gli ha dedicato la Curva Nord. In quello che era il suo studio restano i libri, gli armadi straname ...