Le sciocchezze del figlio di Trump: 'Biden è il mostro di Loch Ness della palude di Washington' (Di martedì 25 agosto 2020) "Joe Biden è di fondo il mostro di Loch Ness della palude di Washington, per lo scorso mezzo secolo si è aggirato, ogni tanto alza la testa per candidarsi alla presidenza, poi sparisce e non fa molto ... Leggi su globalist

"Joe Biden è di fondo il mostro di Loch Ness della palude di Washington, per lo scorso mezzo secolo si è aggirato, ogni tanto alza la testa per candidarsi alla presidenza, poi sparisce e non fa molto ...

Terremoto del 2016, quattro anni persi. Una lezione per il dopo Covid

Quattro anni persi. Quattro anni di attesa, quattro commissari e quattro anni di delusioni. Il rituale dell’anniversario che si consumerà in questi giorni risulta ancora più indigesto. Era la notte tr ...

