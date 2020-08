Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare: bel tempo fino a giovedì, poi torna il maltempo (Di martedì 25 agosto 2020) L’Aeronautica Militare comunica le Previsioni Meteo per domani e per i prossimi giorni, fino a lunedì 31 agosto 2020. Domani al Nord addensamenti bassi sulla Liguria, con al più qualche isolato debole fenomeno; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del settentrione. Centro e Sardegna: bel tempo su tutto il centro, con aumento dal pomeriggio delle nubi basse sull’Appennino toscano. Sud e Sicilia: al primo mattino addensamenti bassi sulla Sicilia tirrenica, in estensione dalla seconda parte della mattinata anche alla Calabria meridionale, con isolate deboli piogge o rovesci; bel tempo sul resto del meridione. Temperature: minime in diminuzione sulle regioni adriatiche centromeridionali, Basilicata centrorientale, Calabria ionica, Umbria e Toscana, aumento ... Leggi su meteoweb.eu

stefano_6000 : RT @3BMeteo: Previsioni #meteo su @radiokisskiss per le prossime ore - 3BMeteo : Previsioni #meteo prossime ore #25agosto - ProtCivComuneFi : Previsioni domani #meteo #Lamma #firenze: temporale e schiarite Temperature min 28 max 28 - ProtCivComuneFi : Previsioni domani #meteo #Lamma #firenze: temporale e schiarite min 28 max 28 - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Le previsioni del tempo per oggi #ANSA -