Le 5 collabs musicali che dimostrano la forza del girl power (Di martedì 25 agosto 2020) Dua Lipa non smette mai di stupirci e, dopo aver pubblicato un album fantastico con una sfilza di hit (confesso: almeno una volta al giorno devo ascoltare Break my heart), il 14 agosto se n’è uscita con un super remix di Levitating, curato dalla dj The blessed Madonna, nel quale duetta con Madonna e Missy Elliott. Leggi su vanityfair

Ultime Notizie dalla rete : collabs musicali Le 5 collabs musicali che dimostrano la forza del girl power Vanity Fair.it Le 5 collabs musicali che ci dimostrano la forza del girl power

Dua Lipa non smette mai di stupirci e, dopo aver pubblicato un album fantastico con una sfilza di hit (confesso: almeno una volta al giorno devo ascoltare Break my heart), il 14 agosto se n’è uscita c ...

Dua Lipa non smette mai di stupirci e, dopo aver pubblicato un album fantastico con una sfilza di hit (confesso: almeno una volta al giorno devo ascoltare Break my heart), il 14 agosto se n’è uscita c ...