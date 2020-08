Lazio, Reina in arrivo: esperienza Champions per Inzaghi (Di martedì 25 agosto 2020) ROMA - Pepe Reina è in arrivo, sarà il nuovo portiere della Lazio . Non un semplice vice-Strakosha, ma una vera e propria alternativa all'albanese, con il quale si giocherà il posto da titolare. Il ... Leggi su corrieredellosport

