Lavoro, autunno meno “Smart”: le big pianificano il rientro in ufficio (Di martedì 25 agosto 2020) Utilizzato da un esiguo numero di persone prima dello scoppio dell’emergenza sanitaria, lo Smart working ha subito una vera e propria impennata nei mesi più critici in scia alla necessità di osservare distanziamento sociale e limitare quanto più possibile i contatti, coinvolgendo milioni di lavoratori. Da giorni ormai è partito il dibattito: che succederà dopo? La tendenza è di continuare a far ricorso a questa modalità di Lavoro, a piccole dosi, in attesa della regolamentazione che definisca il perimetro in cui ci si muove con maggior chiarezza. Non sarà un addio, quanto piuttosto un arrivederci per molti lavoratori con molte delle grandi aziende che pianificano il rientro in ufficio per l’autunno. Ad ... Leggi su quifinanza

Utilizzato da un esiguo numero di persone prima dello scoppio dell’emergenza sanitaria, lo Smart working ha subito una vera e propria impennata nei mesi più critici in scia alla necessità di osservare ...

Utilizzato da un esiguo numero di persone prima dello scoppio dell'emergenza sanitaria, lo Smart working ha subito una vera e propria impennata nei mesi più critici in scia alla necessità di osservare ...