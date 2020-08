Lavoro, 2,5 milioni di posti da rimpiazzare nei prossimi 5 anni (Di martedì 25 agosto 2020) (Teleborsa) – In cinque anni dal 2020 al 2024, il sistema economico italiano dovrà sostituire oltre 2,5 milioni di posti di Lavoro, che si renderanno disponibili con il pensionamento degli attuali occupati o per altre cause. E’ quanto prevede l’ultimo aggiornamento previsionale di Unioncamere, che fornisce un range di oscillazione compreso fra 1,9 e 2,7 milioni di lavoratori, sommando alle uscite previste gli eventuali aumenti/diminuzioni di occupati generati dalle variazioni del PIL. Nel dettaglio, i settori privati esprimeranno nel quinquennio un fabbisogno compreso tra 1,2 e 2 milioni di unità, per lo più determinato dal turnover di personale. La componente pubblica richiederà invece circa 720mila lavoratori, assumendo un peso più ... Leggi su quifinanza

