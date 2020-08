Lautaro Barcellona, i blaugrana non mollano la presa: ecco l’offerta dei catalani (Di martedì 25 agosto 2020) Lautaro Barcellona, i blaugrana non mollano la presa: ecco l’offerta dei catalani per poter convincere i nerazzurri a cedere Il Barcellona non molla la presa su Lautaro Martinez. L’attaccante argentino – come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport – rimane nel mirino del club blaugrana, che ha già proposto l’offerta al club meneghino. Per poter arrivare a El Toro il club azulgrana ha messo sul piatto Jordi Alba (anche lui in uscita) e ben 65 milioni di euro. Ora la palla passa ai nerazzurri e all’attaccante argentino. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

