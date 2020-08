L’amore negato da ingiusti divieti anti Covid (Di martedì 25 agosto 2020) Il 7 agosto 2020 un D.p.c.m. ha rinnovato le limitazioni agli spostamenti delle persone da paese a paese, classificati a seconda del rischio. Per una nutrita pattuglia di stati vige il divieto di spostamento «da e per»: fra questi, Stati Uniti, Messico, Perù, in una parola quasi tutti quelli delle due Americhe. Il divieto contempla poche e «comprovate» eccezioni, per lavoro, o studio, o salute. O per rivedere i «familiari», identificati in discendenti, coniuge o partner di unione registrata. Se … Continua L'articolo L’amore negato da ingiusti divieti anti Covid proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

sara_manuli : l’amore mi è totalmente negato - Leonard82134492 : RT @viaggioabraccio: #LoveIsNotTourism: l'amore negato dal #covid_19 Gli innamorati si organizzano per farsi sentire - hannahkallio1 : RT @viaggioabraccio: #LoveIsNotTourism: l'amore negato dal #covid_19 Gli innamorati si organizzano per farsi sentire - viaggioabraccio : #LoveIsNotTourism: l'amore negato dal #covid_19 Gli innamorati si organizzano per farsi sentire - maxcagliostro1 : @matteosalvinimi Troverai l amore che ti è stato negato. Forza Meggie, bravo al polizziotto ti riempirà la vita d… -

