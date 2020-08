L'America di Trump sfida Biden: (Di martedì 25 agosto 2020) 'Avremo presto un vaccino e un'economia record' promette il presidente, che poi attacca Biden: 'Vuole rubarci le elezioni col voto per posta e chiudere il paese per il covid.' Nonostante il coprifuoco,... Leggi su tg.la7

luisaMononoke : Purtroppo hanno consensi, nonostante i continui voltafaccia, autosmentite, figure di merda, ignoranza abissale e… - FlavioSP56 : RT @LGmarangon: L'America di Trump, uno stato di polizia che ferma le persone disarmate sparandogli alle spalle mentre i figli in macchina… - CarmineDiNardo3 : Trump insinua pubblicamente che se i Dem vincessero queste presidenziali, vincerebbero con i brogli!E che dunque-e'… - ticinonews : L’America di Trump: “Non siamo razzisti” - AugustoTraiano : @LaStampa L’America si ricorderà di Trump... -

'Avremo presto un vaccino e un'economia record' promette il presidente, che poi attacca Biden: 'Vuole rubarci le elezioni col voto per posta e chiudere il paese per il covid.' Nonostante il coprifuoco ...L'ex ambasciatrice Usa all'Onu, astro nascente che in molti vedono in futuro candidata alla Casa Bianca: "Donald Trump merita altri quattro anni perché mette sempre l'America Avanti". Donald Jr: "I po ...