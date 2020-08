L’agente di Gabriel conferma il passaggio all’Arsenal: “Ha rifiutato offerte migliori per i gunners” (Di martedì 25 agosto 2020) Intervenuto ai microfoni del The Sun, Guilherme Miranda, agente di Gabriel Magalhaes del Lille, conferma il prossimo trasferimento del proprio assistito all’Arsenal: “Sono state rifiutate altre proposte più redditizie rispetto all’Arsenal ma il giocatore è stato convinto dal progetto gunners grazie ad Arteta”. Il difensore brasiliano piaceva al Napoli. Foto: Twitter Lille L'articolo L’agente di Gabriel conferma il passaggio all’Arsenal: “Ha rifiutato offerte migliori per i gunners” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

