Lady Gaga italiana, la rivendicazione delle origini passa dalla bolognese sui social: “Mangia!” (Di martedì 25 agosto 2020) Una Lady Gaga italiana e orgogliosa di esserlo celebra sui social le sue origini con entusiasmo: la popstar newyorchese, che ha nonni siciliani, non perde occasione di ricordare a tutti di essere una ragazza che tiene molto alle sue radici italiane. Lady Gaga italiana anche in cucina La scorsa domenica lo ha fatto con la foto della sua bolognese in preparazione, condividendo il suo ingrediente speciale: un vino rosato da aggiungere al sugo in cottura. Con una foto dalla sua cucina, Lady Gaga ha mostrato come prepara il classico sugo nostrano, con un invito a godere della buona cucina ("Mangia!"): "Metto il ​​rosato nella mia bolognese. Preparo la ... Leggi su optimagazine

Lady Gaga in costume su Instagram

Nel weekend Lady Gaga si è goduta un po’ di meritato relax nel giardino di casa sua e ha approfittato della cosa per mandare un saluto ai suoi fan. Sdraiata su un lettino a bordo piscina, la cantante ...

