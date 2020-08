La vera storia di Jack lo Squartatore, Johnny Depp protagonista stasera su Rai4 (Di martedì 25 agosto 2020) stasera su Rai4, alle 21:10, arriva La vera storia di Jack lo Squartatore, il film diretto dai fratelli Hughes con Johnny Depp, seguito in seconda serata da un documentario sul misterioso killer. La vera storia di Jack lo Squartatore è il film che va in onda stasera su Rai4 alle ore 21:10. Diretto dai fratelli Hughes, il thriller vede protagonista Johnny Depp sulle tracce del celebre serial killer che terrorizzò Londra. Tratto dal romanzo a fumetti From Hell di Alan Moore ed Eddie Campbell, dedicato al leggendario assassino seriale, La vera storia di ... Leggi su movieplayer

