La vera letalità del coronavirus: un libro inchioda gli allarmisti (Di martedì 25 agosto 2020) Si intitola Falso allarme Corona il libro più venduto in Germania nelle ultime settimane secondo la classifica redatta dal settimanale Der Spiegel. Corona Fehlalarm, il best seller scritto da Karina Reiss, ricercatrice e docente all’università di Kiel, e Sucharit Bhakdi, medico specialista in microbiologia ed epidemiologia delle infezioni, che ha già venduto milioni di copie, … La vera letalità del coronavirus: un libro inchioda gli allarmisti InsideOver. Leggi su it.insideover

