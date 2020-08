La tattica da azzeccagarbugli di Confindustria per dire no al rinnovo dei contratti collettivi scaduti (Di martedì 25 agosto 2020) Tem- Tec. Sono le due formulette dietro cui si difende Confindustria per buttare la palla in corner di fronte alle richieste di aumenti in busta paga che arrivano dai lavoratori con contratto scaduto. Dieci milioni di dipendenti, nell’industria il 75% dei lavoratori. Alcuni attendono da qualche mese, altri da anni, altri ancora da oltre un decennio. Tra questi ultimi i dipendenti della sanità privata, gli “eroi” finoa qualche settimana fa. Prima di firmare Confindustria vuole prima essere sicura che tutte le regioni versino il loro obolo per finanziare gli aumenti. Oggi, in un’intervista a Repubblica, uno dei tredici vicepresidenti di Confindustria, Maurizio Stirpe, delega per il lavoro e le relazioni industriali, ha accusato i sindacati di “non rispettare i patti sui rinnovi”. Stessa accusa ... Leggi su ilfattoquotidiano

Noovyis : (La tattica da azzeccagarbugli di Confindustria per dire no al rinnovo dei contratti collettivi scaduti) Playhitmu… -

Ultime Notizie dalla rete : tattica azzeccagarbugli La tattica da azzeccagarbugli di Confindustria per dire no al rinnovo dei contratti collettivi scaduti Il Fatto Quotidiano