La Stampa: Higuain rifiuta la buonuscita offerta dalla Juve per rescindere il contratto (Di martedì 25 agosto 2020) Gonzalo Higuain non rientra nei piani della nuova Juventus di Andrea Pirlo. E con lui Khedira. Ma entrambi i giocatori, scrive La Stampa, rifiutano la buonuscita proposta dal club bianconero per la rescissione del contratto. Queste le parole del quotidiano. “Non a caso il ds Paratici sta lavorando per trovare il giusto centravanti da affiancargli (salgono le quotazioni di Dzeko), ma prima deve vendere gli esuberi. In primis Gonzalo Higuain, ieri tra i primi ad arrivare alla Continassa insieme a Khedira: entrambi non rientrano nei piani della Juve e rifiutano una buonuscita per rescindere“. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista

