La Stampa: «Coman rimpianto Juve. Meglio la gallina oggi che l’uovo plusvalenza ieri» (Di martedì 25 agosto 2020) La Stampa di Torino torna sul protagonista della Champions vinta dal Bayern e cioè su Coman troppo frettolosamente venduto al Bayern. Per la Juve un rimpianto già lo era dalla maledetta notte dell’Allianz Arena, ottavi di finale, 16 marzo 2016: fu proprio il ragazzino ceduto sei mesi prima al Bayern per 28 milioni a ribaltare il match, chiudendo il 4-2 ai supplementari. Sembrava una gran bella cifra per un 19enne, ma all’uovo di ieri (plusvalenza necessaria, croce del nostro calcio) forse sarebbe stato Meglio preferire il galletto di oggi. I bianconeri lo consideravano una seconda punta, Karl-Heinz Rummenigge, n. 1 del club campione d’Europa, vide in lui l’esterno capace di raccogliere l’eredità di un ... Leggi su ilnapolista

Kingsley Coman, attaccante del Bayern Monaco e autore del gol vittoria nella finale di Champions League contro il PSG, ha parlato in conferenza stampa: "È un giorno incredibile per me, uno dei più bel ...

Nonostante le mille difficoltà incontrate dal calcio nell’era della pandemia globale, il grande lavoro della UEFA e degli organi federali nazionali ha permesso alla Champions League 2019/2020 di arriv ...

