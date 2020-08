La seggiovia del Bruncu Spina apre la prossima stagione. Lavori anche sulla strada per le piste (Di martedì 25 agosto 2020) , Visited 108 times, 108 visits today, Notizie Simili: Dalla Sardegna il secco no alla nuova burocrazia… Dalla Regione 110 milioni di euro per imprese e… Sa die de Sa Sardigna, l'... Leggi su galluraoggi

sissosuperstar : Le vertigini del martedì (@ Seggiovia per Monte Solaro in Anacapri, Napoli) - superskibook : La seggiovia #Gitscberg è l'impianto che raggiunge la quota più alta della skiarea di Rio Pusteria (#Maranza - Gits… - CampanePinzolo : Record di passaggi sulla seggiovia del Doss del Sabion - SalvaterraMarco : Record di passaggi sulla seggiovia del Doss del Sabion -