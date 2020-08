La Russia non aprirà un’inchiesta sull’avvelenamento di Aleksej Navalnyj (Di martedì 25 agosto 2020) Come era facile ipotizzare, la Russia non ha alcuna intenzione di aprire un’inchiesta interna dopo l’esito degli esami effettuati su Aleksej Navalnyj. I medici dell’ospedale Charité di Berlino, nel pomeriggio di lunedì, hanno infatti evidenziato tracce di avvelenamento dai campioni analizzati. Ancora non è chiara la sostanza in questione, ma a differenza di quanto dichiarato dal personale medico russo, appare evidente l’avvelenamento subito dall’attivista oppositore di Vladimir Putin. LEGGI ANCHE > L’Ospedale di Berlino: «Segni di avvelenamento dagli esami su Aleksej Navalnyj» «Queste accuse non possono assolutamente essere vere, sono piuttosto rumore vuoto. Non intendiamo prenderle sul serio – ha ... Leggi su giornalettismo

