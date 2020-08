La rivelazione su Messi: “ho paura che Bartomeu voglia cederlo” (Di martedì 25 agosto 2020) Continuano ad arrivare nuove rivelazioni sul futuro dell’attaccante Leo Messi, il rapporto tra la Pulce ed il Barcellona è ai minimi storici e potrebbe materializzarsi l’addio. Joan Laporta, ex presidente del Barça spaventa i tifosi blaugrana. Ecco quanto scritto su Twitter. “Hanno detto a Suarez che non contano su di lui al telefono? Mi sembra un atto di vigliaccheria da parte del Presidente e una mancanza di rispetto nei confronti del giocatore. Questo modo di agire è impensabile e danneggia l’immagine del Club. Mi fa sospettare che vogliano vendere Messi e sarebbe un errore che passerebbe alla storia. Povero Barcellona in mano a questi incompetenti”. Han dit a #Suárez q no compten amb ell per telèfon? Em sembla un acte de covardia del President i una falta ... Leggi su calcioweb.eu

CalcioWeb : La rivelazione su #Messi: 'ho paura che #Bartomeu voglia cederlo' - - zazoomblog : Calciomercato le notizie del giorno – La rivelazione su Messi il casting alla Juventus e valzer di panchine -… - CalcioWeb : #Calciomercato, le notizie del giorno - La rivelazione su #Messi, il casting alla #Juventus e valzer di panchine - - Cucciolina96251 : RT @NicoSchira: Clamorosa rivelazione di Radio Catalunya: nel summit odierno con Ronald #Koeman Leo #Messi ha manifestato di non vedersi pi… - infoitsport : Mercato Inter, dalla Spagna una nuova rivelazione su Leo Messi -