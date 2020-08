La riapertura delle scuole è da irresponsabili (Di martedì 25 agosto 2020) Le scuole stanno per riaprire, ma dopo poche settimane potrebbero richiudere per Covid-19, allora perché non continuare con la Dad? È stata l'estate del ‘liberi tutti' o quasi. Nelle ultime settimane gli italiani si sono comportati come se due mesi di lockdown non ci fossero stati. I giovani sono andati in vacanza, hanno ballato nelle discoteche, fatto falò in spiaggia, affollato le vie della 'movida' ed ora ritornano nelle loro case e tra poco affolleranno autobus, treni, aule (...) - Tribuna Libera / Scuola, Governo, Pandemia, Coronavirus Leggi su feedproxy.google

Ultime Notizie dalla rete : riapertura delle Breve guida alla riapertura delle scuole a settembre - Laura Melissari Internazionale Coronavirus, dati allarmanti dai test sui prof: ombre sulla riapertura delle scuole

Troppi positivi tra i professori, prime ombre sulla riapertura delle scuole

