La lettera di Martina al Corriere: “Una sola sera in discoteca, ho infettato papà che adesso è grave” (Di martedì 25 agosto 2020) Martina è molto provata, ha 20 anni e non pensava che una sola serata in discoteca avrebbe potuto cambiarle la vita. E invece nella sua lettera per Il Corriere della sera, spiega come da quel giorno, tutto è cambiato. adesso lei sta male, ma non è in ospedale, e a casa a combattere contro il virus. E’ risultata positiva al coronavirus, dopo un caso nella stessa discoteca che lei aveva frequentato. Chi invece è in gravi condizioni ricoverato in terapia intensiva è suo padre. Martina è disperata, stenta a credere che sia potuto succedere e invece è accaduto e oggi può solo rammaricarsi di quanto successo. Oggi Martina vuole condividere ... Leggi su ultimenotizieflash

"Io e i miei amici avevamo deciso di non andare in discoteche e posti chiusi per evitare i contagi, però quel sabato era il compleanno del mio più caro amico, come facevamo a non festeggiare fino a ta ...

