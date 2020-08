La guerra di Bonomi il qualunquista. Che copre di ridicolo le imprese. Il presidente di Confindustria critica tutto e tutti. Dice che il governo non fa nulla, i fatti lo smentiscono (Di martedì 25 agosto 2020) Più che un’intervista un cahiers de doléances. Ne ha per tutti il presidente di Confindustria Carlo Bonomi, che affida a quattro pagine su La Stampa una sequela di lamentele e lagnanze varie. Soluzioni zero, naturalmente, se non fosse per le due righe in cui il numero uno di Viale dell’Astronomia parla di “un Grande Patto per l’Italia” a cui lavorare con “spirito di coesione” perchè siamo tutti sulla stessa barca”. Concetti profondi ed articolati, insomma. Patto che peraltro dovrebbe basarsi sulle “riforme strutturali”, altro termine abusato che riecheggia da illo tempore nelle formule di quelli che sanno tutto ma non fanno mai nulla. Riforme che, per inciso, sono poi anche quelle che ci ... Leggi su lanotiziagiornale

