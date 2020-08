La figlia nascosta di Lady Diana scoperta dal diario segreto: oggi ha 39 anni “hanno rubato gli ovuli della principessa e…” [FOTO] (Di martedì 25 agosto 2020) È stata ed è tutt’ora una delle figure più amate e controverse della storia. Ricca di fascino e mistero, la vita di Lady Diana – complice anche una morte tragica e prematura – continua ad interessare chiunque in tutto il mondo. Dopotutto la ‘principessa del popolo’ è diventata un mito anche per tutto quello che non sappiamo mai davvero fino in fondo su di lei. Intrighi di corte, una morte terribile e tanti amori segreti: tutto questo rappresenta proprio il fascino di Lady D. Lo sguardo buono e sempre vagamente malinconico, il sorriso sincero e quell’anima tormentata e autentica hanno reso Diana Spencer una donna e un’icona immortale. E a proposito di segreti, uno dei più recenti riguarda proprio la sua vita ... Leggi su velvetgossip

theendoffkw : SPOILERRRR #LuciferSeason5 Raga ci siamo concentrati così tanto su loro due che NESSUNO HA SENTIRO CHE LINDA AVEV… -

Ultime Notizie dalla rete : figlia nascosta Betty è incinta in Riverdale 5? I fan in delirio dopo alcuni rumor CiakGeneration Quattro vite, ritratto di donna in quattro tempi

Kiki, Karine, Sandra, Renée sono la stessa donna. Al presente è Renée a incarnarle tutte. Le nasconde nel fondo di sé dove cova un passato che non passa mai. Il leitmotiv della sua esistenza sono gli ...

La direttrice di Gente: "Chanel Totti? Il mio intento è valorizzare le donne e la famiglia"

“Sono molto dispiaciuta e amareggiata per le reazioni generate dalla pubblicazione sulla copertina di Gente numero 34 della foto di Francesco Totti e della figlia Chanel, scattate in spiaggia”. Lo spi ...

Kiki, Karine, Sandra, Renée sono la stessa donna. Al presente è Renée a incarnarle tutte. Le nasconde nel fondo di sé dove cova un passato che non passa mai. Il leitmotiv della sua esistenza sono gli ...“Sono molto dispiaciuta e amareggiata per le reazioni generate dalla pubblicazione sulla copertina di Gente numero 34 della foto di Francesco Totti e della figlia Chanel, scattate in spiaggia”. Lo spi ...