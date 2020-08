La figlia di Totti e Ilary Blasi, il Moige “E’ perverso ciò che è stato fatto”, il direttore ‘Gente’: “Volevo valorizzare la famiglia “ (Di martedì 25 agosto 2020) Un grossissimo polverone quello sollevato dalla pubblicazione della foto in costume della figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi da parte del settimanale “Gente”. La foto che ritrae al mare Francesco Totti e Chanel Totti mostra il viso della tredicenne pixellato ma il lato B in bella mostra. Le reazioni del web dopo aver visto la foto di Chanel Appena la foto è apparsa in copertina sul settimanale “Gente” il popolo del web si è rivoltato e ha usato aggettivi come “disgustoso” per qualificare una foto che evidenzia il lato B di una ragazzina e ha invitato i genitori di Chanel, Francesco Totti e Ilary Blasi ad intervenire immediatamente. Dopo un po’ di silenzio è ... Leggi su baritalianews

TizianaFerrario : questa storia della figlia di #Totti tredicenne sbattuta in copertina per il suo fondo schiena è indecente. Una di… - stanzaselvaggia : Francesco Totti rimprovera la direttrice di Gente Monica Mosca per le foto al mare di sua figlia. - Adnkronos : #Totti furioso: 'Il lato B di mia figlia minorenne in copertina' - Mirandola59 : RT @CiceroM5S: @fanpage @geomsalvatores2 Forse perchè la figlia della krukka era in ramp-up per la TV? Bravo @Totti che si è incazzato! La… - Neil18722810 : Quanto è accaduto a Francesco Totti, x la foto di sua figlia pubblicata su 'Gente', sta' vergognosamente 'passando… -