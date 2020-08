La figlia di Totti a 13 anni sbattuta in copertina. L’ira del campione della Roma e di Ilary Blasi (Di martedì 25 agosto 2020) Quella foto della figlia di Totti in prima pagina scatena il putiferio, le polemiche continuano ad essere forti. A denunciare sono stati proprio Francesco Totti e Ilary Blasi, che si sono scagliati contro Gente. La bandiera della Roma ha rotto il silenzio. La copertina con la figlia tredicenne Chanel immortalata al mare con il papà è inaccettabile, vergognosa. figlia di Totti in copertina, le parole del Capitano «Ringrazio il direttore Monica Mosca per la sensibilità dimostrata mettendo in copertina il lato B di mia figlia minorenne senza curarsi del problema sempre più evidente della ... Leggi su secoloditalia

TizianaFerrario : questa storia della figlia di #Totti tredicenne sbattuta in copertina per il suo fondo schiena è indecente. Una di… - stanzaselvaggia : Francesco Totti rimprovera la direttrice di Gente Monica Mosca per le foto al mare di sua figlia. - Adnkronos : #Totti furioso: 'Il lato B di mia figlia minorenne in copertina' - Giuggio72684862 : RT @FQLive: #ULTIMORA Figlia di Totti, l'Ordine dei giornalisti segnala al collegio di disciplina la direttrice di Gente - MatthewWoody : RT @primumvivere2: @FannyStravato francamente non vedo nessuna sessualizzazione. Sono bambine/ragazzine, vestite in modo consono al tipo di… -