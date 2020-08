La Cosa, in arrivo il reboot del cult di John Carpenter (Di martedì 25 agosto 2020) Il maestro dell’horror John Carpenter è pronto a spaventare nuovamente i fan con un reboot de La Cosa. A confermarlo è stato lo stesso regista durante un panel per il Fantasia International Film Festival. Il progetto sarà realizzato in collaborazione con Blumhouse Productions. In attesa che Halloween Kills, sequel della pellicola del 2018, arrivi ufficialmente al cinema, John Carpenter ha colpito gli appassionati rivelando che collaborerà presto con Blumhouse Productions per realizzare un nuovo progetto legato a La Cosa, film uscito nel 1982. Il cineasta ha deciso di non rivelare se si tratterà di un remake, sequel o prequel, rimanendo molto sul vago. La Cosa è un indimenticabile film horror con ... Leggi su optimagazine

Corriere : Verona, la foto del tornado in arrivo sulla città: «Il disastro mentre stava arrivando» - Corriere : WhatsApp occupa troppa memoria? In arrivo una funzione per eliminare file e foto - samuelofficial : “Tra un anno”, il primo singolo inedito che anticipa il mio secondo album in arrivo a gennaio, uscirà venerdì 28 ag… - ShyHarry_Styles : @fracalmaquelbro //tranquilla che ci arrivo benissimo, non é mai stata una persona molto rispettosa per gli altri p… - Tullia01 : RT @Corriere: Verona, la foto del tornado in arrivo sulla città: «Il disastro mentre stava arrivando» -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa arrivo WhatsApp occupa troppa memoria? In arrivo una funzione «facile» per scegliere cosa eliminare Corriere della Sera Di Marzio: “Lazio, blinda Luiz Felipe! Arriveranno altri dopo Reina. Silva? Si comportò cosi anche a Manchester…”

Gianluca Di Marzio è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio per fare il punto sul mercato della Lazio: «La Lazio dovrebbe innovare il contratto a Luiz Felipe con urgenza: Psg e Barcellona lo mo ...

Stasera in tv, Windstorm – Contro ogni regola: trama, cast e curiosità

Mika è una giovane ragazza, che con l’arrivo della stagione estiva torna alla fattoria della nonna, felice soprattutto di rivedere il suo amato cavallo Windstorm. La ragazza però si spaventa quando sc ...

Gianluca Di Marzio è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio per fare il punto sul mercato della Lazio: «La Lazio dovrebbe innovare il contratto a Luiz Felipe con urgenza: Psg e Barcellona lo mo ...Mika è una giovane ragazza, che con l’arrivo della stagione estiva torna alla fattoria della nonna, felice soprattutto di rivedere il suo amato cavallo Windstorm. La ragazza però si spaventa quando sc ...