La complicata estate di Alessia Marcuzzi prima di Temptation Island: la famiglia al primo posto (Di martedì 25 agosto 2020) Alessia Marcuzzi è sbarcata da poche ore in Sardegna ed è pronta per gettarsi in questa nuova avventura al timone di Temptation Island. Per lei oggi cover su Tv, sorrisi e canzoni e una delle prime interviste dopo lo scandalo di cui è stata suo malgrado protagonista. Parliamo dell’ormai noto triangolo amoroso: lei, Belen, Stefano de Martino. Nulla di vero a quanto pare, le tre persone coinvolte hanno smentito in più occasioni. Nella sua intervista per Tv, sorrisi e canzoni non si parla in modo diretto di quanto accaduto questa estate ma con le sue parole, Alessia Marcuzzi, rispondendo anche alle altre domande, fa capire quanto per lei la famiglia sia importante. Esordisce subito dicendo che mentre risponde al ... Leggi su ultimenotizieflash

lo si era capito dalle tante foto che la conduttrice ha condiviso con chi la segue in estate. Certo, le notizie di gossip non hanno fatto piacere, ma in un anno complicato come quello appena vissuto, ...

