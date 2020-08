«La Bielorussia si è svegliata. Adesso siamo la maggioranza, la rivoluzione pacifica è in atto» (Di martedì 25 agosto 2020) Pubblichiamo la dichiarazione di Svetlana Tikhanovskaya alla commissione Affari Esteri del Parlamento europeo sulla situazione in Bielorussia. Onorevoli membri del Parlamento europeo, Signore e signori, Oggi il mio paese, la Bielorussia, è in subbuglio e in crisi. Manifestanti pacifici vengono detenuti, imprigionati e picchiati illegalmente. Le autorità usano la tattica dell’intimidazione, della paura e della minaccia fisica. Almeno sei persone sono state uccise, dozzine sono disperse. Questo sta avvenendo nel cuore dell’Europa. L’attuale crisi è seguita alle elezioni del 9 agosto. Secondo l’opinione della maggioranza degli osservatori, il processo elettorale è stato profondamente viziato. Alcuni oppositori del signor Lukašenko, compreso mio marito, sono stati incarcerati con ... Leggi su linkiesta

Roma, 25 ago. (askanews) - "Sulla scia delle elezioni milioni di bielorussi sono scesi in piazza in tutto il Paese per proteste pacifiche contro Lukashenko. Le manifestazioni sono senza precedenti per ...

Le proteste di Minsk hanno il loro inno, la canzone di tutti i cambiamenti dell'est

In tutti questi anni la Bielorussia è rimasta a guardare, la storia sembrava appartenere agli altri, con le loro rivoluzioni, i loro cambi di regime, i loro golpe. Quando l’Unione sovietica veniva giù ...

