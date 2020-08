La Berlinale cancella i premi Miglior attore/attrice, ma premi neutri rispetto al genere (Di martedì 25 agosto 2020) Era da molto tempo che se parlava, nell’ambiente cinematografico diversi attori e attrici avevano preso posizione. Ora la Berlinale è il primo Festival cinematografico a non assegnare due tra i premi più importanti. Berlinale elimina Migliorattore/attrice Il Festival del cinema di Berlino, la Berlinale, Ha annunciato che dall’edizione del 2021 non assegnerà più premi diversi «alla Migliore attrice» e «al Migliore attore»: ci sarà invece un premio «alla Miglior interpretazione protagonista» che potrà ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

Ultime Notizie dalla rete : Berlinale cancella Il Festival di Berlino cede al diktat Lgbt: via le categorie “miglior attore” e “migliore attrice” Il Primato Nazionale Berlino, il Festival cancella i riconoscimenti per attori/attrici: ci sarà un premio ‘neutro’

Il politically correct uccide il cinema: "No a premi per donne e uomini"

