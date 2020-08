La Azzolina pubblica i post degli haters leghisti. “Nessuna donna dovrà mai più leggere commenti così infimi. Sarà la mia battaglia. E la faremo a scuola” (Di martedì 25 agosto 2020) “Nessuna donna dovrà mai più leggere commenti così infimi, subire attacchi volgari e abietti come questi. E’ e sarà la mia battaglia. E la faremo a scuola. Educando le nuove generazioni al rispetto dell’altro, uomo o donna che sia, al pensiero critico, allo scambio di idee fatto con i contenuti e non con la volgarità”. Lo scrive su Facebook la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, pubblicando alcuni commenti offensivi nei suoi confronti arrivati dai social. “Provo molta pena per chi si esprime in questo modo – ha aggiunto l’esponente dell’Esecutivo – e per chi alimenta questo tipo di reazione, parlando solo alla pancia e ... Leggi su lanotiziagiornale

