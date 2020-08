l vero razzista è lui. Così Storace affonda Paolo Berizzi (Di martedì 25 agosto 2020) Del razzismo di Paolo Berizzi dovrebbe occuparsene la giustizia. Francesco Storace, vicedirettore del Tempo, lo scrive in un articolo pubblicato sul sito 7Colli in cui affronta la polemica del tweet del giornalista dopo il nubifragio che ha colpito il Veneto. "Ti prenda un colpo, Paolo Berizzi. In pratica è come il karma che invoca contro la città di verona. Un tempo Giulietta e Romeo ne erano la rappresentazione. Ora c'è un giornalista di Repubblica a portarla alla ribalta: un signore che non ha altro da fare che maledire chi non la pensa come lui. Costui è un tipetto dalla querela facile. Con me lo ha fatto per una fotografia. Denuncia. Strepita. Con licenza di insulto e indifferenza dell'ordine dei giornalisti", scrive ... Leggi su iltempo

boettoisabella1 : RT @tempoweb: Il vero razzista è lui. Così #Storace affonda #Berizzi - Ernesto29296958 : RT @tempoweb: Il vero razzista è lui. Così #Storace affonda #Berizzi - tempoweb : Il vero razzista è lui. Così #Storace affonda #Berizzi - arquer12 : RT @Adri19510: A QUESTO PERSONAGGIO È A TUTTI GLI ACCOGLIONI UN BEL VAFFA!!!!!!!!!! Migranti, Gad Lerner contro Musumeci: 'Fascista'. Il… - plucaf : RT @Adri19510: A QUESTO PERSONAGGIO È A TUTTI GLI ACCOGLIONI UN BEL VAFFA!!!!!!!!!! Migranti, Gad Lerner contro Musumeci: 'Fascista'. Il… -

Ultime Notizie dalla rete : vero razzista I repubblicani all'attacco della "sinistra socialista e radicale" di Biden. Haley: "Non siamo razzisti" la Repubblica Il vero razzista è lui. Così Storace affonda Paolo Berizzi

"Ti prenda un colpo, Paolo Berizzi. In pratica è come il karma che invoca contro la città di Verona. Un tempo Giulietta e Romeo ne erano la rappresentazione. Ora c’è un giornalista di Repubblica a por ...

Tim Scott: "Biden ed Harris vogliono trasformare gli Stati Uniti in un'utopia socialista"

NEW YORK - "L'America sta vivendo qualcosa che nessuno di noi avrebbe mai immaginato. Dalla pandemia alla morte di George Floyd, il 2020 sta mettendo alla prova la nostra nazione con una virulenza ina ...

"Ti prenda un colpo, Paolo Berizzi. In pratica è come il karma che invoca contro la città di Verona. Un tempo Giulietta e Romeo ne erano la rappresentazione. Ora c’è un giornalista di Repubblica a por ...NEW YORK - "L'America sta vivendo qualcosa che nessuno di noi avrebbe mai immaginato. Dalla pandemia alla morte di George Floyd, il 2020 sta mettendo alla prova la nostra nazione con una virulenza ina ...