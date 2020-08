Kimberly Guilfoyle, la nuova star repubblicana (Di martedì 25 agosto 2020) Milano. Con la bocca spalancata, gli occhi sbarrati e le braccia tese verso il soffitto dell’Andrew Mellon Auditorium, di Washington Dc, Kimberly Guilfoyle ha chiuso il suo discorso pro Donald Trump urlando a squarciagola: “The best is yet to come”. E da Twitter è arrivata un’ondata immediata di com Leggi su ilfoglio

francescocosta : Il discorso incendiario di Kimberly Guilfoyle e quello del suo compagno, Donald Trump Jr; la coppia armata di St. L… - ilfoglio_it : Kimberly Guilfoyle, la nuova star repubblicana. Alla convention del partito la compagna di Donald jr si è presa la… - JosemiDiaz94 : El duelo ha sido Michelle Obama vs. Kimberly Guilfoyle. - Danielerosa100 : Usa, Kimberly Guilfoyle la nuova stella del cerchio magico di Donald Trump - - Affaritaliani : Kimberly Guilfoyle nuova stella del cerchio magico di Trump -

Ultime Notizie dalla rete : Kimberly Guilfoyle Kimberly Guilfoyle la star della tv fidanzata con Donald Trump junior Corriere della Sera Kimberly Guilfoyle, la nuova star repubblicana

Milano. Con la bocca spalancata, gli occhi sbarrati e le braccia tese verso il soffitto dell’Andrew Mellon Auditorium, di Washington Dc, Kimberly Guilfoyle ha chiuso il suo discorso pro Donald Trump ...

Convention repubblicana, Trump junior: «Gli Stati Uniti non sono razzisti, poliziotti eroi, non consegnate il paese alla sinistra radicale»

«Solo Trump può salvare l'America, con Biden si andrebbe al disastro». Il messaggio nella prima nottata della convention repubblicana è chiaro, ancora di più dopo che la scena se la prende lo stesso p ...

Milano. Con la bocca spalancata, gli occhi sbarrati e le braccia tese verso il soffitto dell’Andrew Mellon Auditorium, di Washington Dc, Kimberly Guilfoyle ha chiuso il suo discorso pro Donald Trump ...«Solo Trump può salvare l'America, con Biden si andrebbe al disastro». Il messaggio nella prima nottata della convention repubblicana è chiaro, ancora di più dopo che la scena se la prende lo stesso p ...