Kevin Hart positivo al Coronavirus un anno dopo l' incidente

A meno di un anno dal terribile incidente automobilistico che lo ha visto protagonista, Kevin Hart ha dichiarato di essere risultato positivo al Coronavirus. Intervenuto in uno show comico, un anno dopo il brutto incidente automobilistico che lo ha visto coinvolto, l'attore Kevin Hart ha raccontato di essere risultato positivo al Coronavirus e di averlo scoperto nella prima metà di marzo. Di questi tempi, sono numerose le star colpite dal Coronavirus. Quando l'emergenza sanitaria ha iniziato a dilagare nel mondo, a cavallo tra i mesi di febbraio e marzo, i primi personaggi famosi a dichiarare di trovarsi in isolamento per via del Covid-19 sono ...

A meno di un anno dal terribile incidente automobilistico che lo ha visto protagonista, Kevin Hart ha dichiarato di essere risultato positivo al Coronavirus. Intervenuto in uno show comico, un anno do ...

Kevin Hart: «Ho avuto il coronavirus ma non ho detto nulla»

La star di «Jumanji: The Next Level» è risultata positiva al test del Covid-19. Tempo fa Kevin Hart ha segretamente lottato e battuto il coronavirus. Ora che sta bene, l’attore racconta la sua esperie ...

