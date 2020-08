Kensington Palace, la riapertura post lockdown fa il pieno di turisti (Di martedì 25 agosto 2020) Kensington Palace e i suoi inquilini royal sfoglia la gallery Per celebrare la riapertura al pubblico post-lockdown, i responsabili di Kensington Palace hanno scelto di esporre il famoso abito blu scuro indossato da Diana alla Casa Bianca, nel 1985, quando ballò con John Travolta. Ed è stato subito preso d’assalto dai turisti. Ma il famoso luogo di nascita della regina Vittoria è molto più di un edificio storico. Residenza reale da 300 anni Le stupende ... Leggi su iodonna

RaiCultura : ?? L’opera d’arte del giorno Artemisia Gentileschi, Autoritratto come allegoria della Pittura, 1638–1639, Kensingto… - gvguerrieri : RT @RaiCultura: ?? L’opera d’arte del giorno Artemisia Gentileschi, Autoritratto come allegoria della Pittura, 1638–1639, Kensington Palace… - TraccedLeonardo : RT @RaiCultura: ?? L’opera d’arte del giorno Artemisia Gentileschi, Autoritratto come allegoria della Pittura, 1638–1639, Kensington Palace… - primitivart : RT @RaiCultura: ?? L’opera d’arte del giorno Artemisia Gentileschi, Autoritratto come allegoria della Pittura, 1638–1639, Kensington Palace… - Carmela_oltre : RT @RaiCultura: ?? L’opera d’arte del giorno Artemisia Gentileschi, Autoritratto come allegoria della Pittura, 1638–1639, Kensington Palace… -

Ultime Notizie dalla rete : Kensington Palace Riapre Kensington Palace e cerca turisti mettendo in mostra il «Travolta dress» di Diana Corriere della Sera Beatrice di York vivrà nella prima casa di Harry e Meghan? Il rumor

Beatrice di York e il neo marito Edoardo Mapelli Mozzi potrebbero andare a vivere a Nottingham Cottage, primo nido d’amore di Harry e Meghan. Per i Duchi del Sussex è stato un luogo speciale perché pr ...

William e Kate amano la campagna: in vacanza si danno al giardinaggio mentre i figli dipingono

Il principe William e Kate Middleton hanno lasciato Kensington Palace da qualche mese. Nel momento in cui la pandemia ha cominciato a diffondersi anche in Inghilterra, hanno subito abbandonato Londra ...

Beatrice di York e il neo marito Edoardo Mapelli Mozzi potrebbero andare a vivere a Nottingham Cottage, primo nido d’amore di Harry e Meghan. Per i Duchi del Sussex è stato un luogo speciale perché pr ...Il principe William e Kate Middleton hanno lasciato Kensington Palace da qualche mese. Nel momento in cui la pandemia ha cominciato a diffondersi anche in Inghilterra, hanno subito abbandonato Londra ...