Katia Noventa entra in politica: "La tv di oggi non fa per me" (Di martedì 25 agosto 2020) Sono tanti anni che Katia Noventa, giornalista, conduttrice e volto televisivo popolare soprattutto negli anni '90 e negli anni 2000, manca dal piccolo schermo.Un suo eventuale ritorno in tv non sembra essere imminente visto che la giornalista e conduttrice padovana, intervistata dal settimanale Chi, ha parlato della nuova sfida che ha deciso di intraprendere. Katia Noventa, infatti, è entrata in politica, candidandosi alle prossime elezioni regionali in Veneto, tra le fila di Forza Italia. 25 agosto 2020 21:48. Leggi su blogo

Gossip, Katia Noventa a "Chi": "Basta TV, è un mondo che non fa più per me"

"La televisione è cambiata tanto, le trasmissioni che ci sono ora non fanno più per me, oggi vorrei occuparmi di qualcosa che sia più a contatto con la gente. Per questo ho deciso di candidarmi alle p ...

"La televisione è cambiata tanto, le trasmissioni che ci sono ora non fanno più per me, oggi vorrei occuparmi di qualcosa che sia più a contatto con la gente. Per questo ho deciso di candidarmi alle p ...