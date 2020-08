Katia Noventa dice basta alla tv e scende in politica (Di martedì 25 agosto 2020) Un nuovo volto in politica e lei è Katia Noventa, conduttrice televisiva e giornalista che da tempo non vediamo sul piccolo schermo ma che in vista delle elezioni regionali dà il suo addio ufficiale alla televisione. E’ in un’intervista alla rivista Chi che Katia Noventa racconta il perché di questa scelta, il perché ha deciso di candidarsi e il perché le trasmissioni di oggi non le interessano più. Candidata nella lista di Forza Italia – Autonomia per il Veneto promette di portare la sua esperienza al servizio della sua regione, esperienze professionali e come cittadina che da poco si è avvicinata al mondo della politica. Forza Italia è un partito che ha visto nascere, erano i ... Leggi su ultimenotizieflash

Roma, 25 ago. (askanews) – “La televisione è cambiata tanto, le trasmissioni che ci sono ora non fanno più per me, oggi vorrei occuparmi di qualcosa che sia più a contatto con la gente. Per questo ho ...

