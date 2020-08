Kate Middleton e Meghan Markle, «mai davvero amiche» (anche per «la frattura» tra William e Harry) (Di martedì 25 agosto 2020) Un conto è «un’amicizia superficiale», un altro è «una continua battaglia». Ecco, la relazione tra Meghan Markle e Kate Middleton si avvicina sicuramente di più alla prima etichetta: seppur i tabloid abbiano parlato per mesi di un presunto astio tra cognate, tra loro non ci sarebbe mai stata un’eccessiva tensione. «Non sono mai state in guerra l’una contro l’altra», precisa Omid Scobie, biografo dei Sussex. Leggi su vanityfair

vogue_italia : Un'iniziativa che ha colpito moltissimo i media inglesi - MillicentCoutu1 : L'opinione pubblica inglese è unanime e sbalordita di fronte all`ultima iniziativa benefica realizzata da Kate Midd… - libertfly : Kate Middleton ha un trucco per essere sempre perfetta dopo un viaggio in aereo (che non possiamo copiare) - IOdonna : Kate Middleton, i suoi “toffee hair” sono il colore del rientro - poisonedgaia : se imaginan que encuentran al amor de su vida y es fan de Kate Middleton jskdhskdhslsdjdkd -