Karina Cascella ricoperta di insulti per una foto. Lei costretta a spiegare tutto (Di martedì 25 agosto 2020) Numerosi focolai di coronavirus sono scoppiati in alcune aree della Sardegna, contagiando anche personaggi noti tra cui l’imprenditore Flavio Briatore. Nelle ultime ore però è stata presa di mira Karina Cascella, che tra l’altro non è risultata positiva al Covid-19. La donna ha subito un vero e proprio attacco perché accusata solamente di essersi recata sull’isola. Tra l’altro colei che l’ha insultata ha commesso una gaffe, visto che l’opinionista di Barbara D’Urso non è stata in quella regione. Qualche ora fa si è infatti immortalata con una sua amica mentre era intenta a stare in piscina. Ma la location scelta da Karina è Riccione, quindi l’Emilia-Romagna. Alcuni follower hanno scambiato il luogo ed è partito un assalto nei suoi ... Leggi su caffeinamagazine

Nelle scorse ore si è scoperto un focolaio di coronavirus in alcune zone della Sardegna, molti personaggi noti in vacanza a Porto Cervo, o in altre zone, sono risultate positive al Covid-19. Non è il ...

Karina Cascella confessa: "Non so se tornerò da Barbara d'Urso"

Karina Cascella non è certa di poter tornare nei salotti dei programmi di Barbara d'Urso, a causa del Coronavirus.

