Juventus – Pirlo si presenta, tra obiettivi, conferme e addii: “Dybala resta! Higuain? Ci siamo guardati e…” (Di martedì 25 agosto 2020) E’ iniziata la nuova avventura di Pirlo alla Juventus: l’allenatore bianconero si è presentato oggi alla stampa tra sensazioni e obiettivi. “Vorrei riportare un po’ di entusiasmo che forse è mancato nell’ultimo periodo. Ai ragazzi ho detto che dobbiamo sempre avere il pallone e quando non lo abbiamo dobbiamo recuperarlo velocemente. Il nuovo Pirlo? Abbiamo tanti giocatori bravi non con le mie caratteristiche, ma bravi“, ha dichiarato. Marco Luzzani/Getty Images“Sono convinto di essere al posto giusto nel momento giusto. Per quanto riguarda i moduli potranno variare di partita in partita: difendere a 3 e impostare a 4. Con Ronaldo abbiamo già chiacchierato. E avremo tempo di parlare di tattica e ruoli. Dybala non è mai stato ... Leggi su sportfair

