Juventus, Pirlo si presenta: “Non ho avuto tempo per pensare, porterò entusiasmo. CR7? Ci siamo parlati” (Di martedì 25 agosto 2020) L'approdo sulla panchina della Juventus di Andrea Pirlo è stata una sorpresa per tifosi e addetti ai lavori.Il campione del mondo del 2006 era stato inizialmente scelto dalla dirigenza bianconera per guidare l'U23 in Serie C, l'esonero di Maurizio Sarri gli ha però spianato la strada per la panchina della prima squadra. L'ex centrocampista dal piede più che raffinato con un passato anche in quel di Torino ha colto al volo con grande emozione questa occasione e si è (ri)presentato nell'odierna conferenza stampa."Voglio portare entusiasmo, quello che è mancato ultimamente. Voglio portare calcio propositivo, con grande padronanza del gioco. Due cose voglio dire: avere il pallone e quando si perde recuperarlo immediatamente, l’ho detto ai ragazzi. Cose a cui credo. Arthur? ... Leggi su mediagol

