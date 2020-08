Juventus, Pirlo: “Dybala mai stato sul mercato. Higuain? Le nostre strade si separeranno” (Di martedì 25 agosto 2020) Il nuovo allenatore della Juventus, Andrea Pirlo, ha da poco terminato la sua conferenza stampa di presentazione e, tra i vari temi, ha toccato anche quello relativo alle possibili cessioni che si profileranno nell’attuale sessione estiva di calciomercato, come per Gonzalo Higuain e Sami Khedira: “Higuain? Lo ammiro tantissimo, grande giocatore, ma con il ragazzo abbiamo deciso che le nostre strade si separeranno. Khedira è infortunato, quando starà meglio vedremo il da farsi.” Parole importanti anche su Cristiano Ronaldo e, soprattutto, su Paulo Dybala, che per il neo-tecnico bianconero non è mai stato sul mercato: “Ronaldo? Ci siamo sentiti prima di iniziare e ieri abbiamo fatto una ... Leggi su sportface

