Juventus, parla Pirlo: la conferenza stampa di presentazione – LIVE (Di martedì 25 agosto 2020) La conferenza stampa di presentazione di Andrea Pirlo in diretta oggi pomeriggio a partire dalle 15: le parole del nuovo allenatore della Juventus. Andrea Pirlo si ripresenta ai tifosi della Juventus, per la seconda volta nel giro di poche settimane. Oltre al suo passato da calciatore, va infatti ricordato come Pirlo fosse stato già scelto come allenatore, ma della squadra Under 23. E proprio nella conferenza stampa di presentazione, il presidente Andrea Agnelli aveva dichiarato apertamente che Pirlo sarebbe diventato l’allenatore della Juventus, e che l’Under 23 avrebbe fatto da palestra. Poi l’eliminazione dalla Champions League già ... Leggi su bloglive

_goodtime__ : @NandoPiscopo1 @Smg_1908 E poi posso accettare il discorso se si parla di arrivare sopra la Juventus che ha una ros… - gianlulosito : RT @sicssport: ?? SICS si congratula con @toni_Gagliardi per il suo nuovo incarico alla Juventus, augurandogli le migliori fortune per quest… - mikesics : RT @sicssport: ?? SICS si congratula con @toni_Gagliardi per il suo nuovo incarico alla Juventus, augurandogli le migliori fortune per quest… - AzzoJacopo : RT @sicssport: ?? SICS si congratula con @toni_Gagliardi per il suo nuovo incarico alla Juventus, augurandogli le migliori fortune per quest… - ArrigoSacchi442 : RT @sicssport: ?? SICS si congratula con @toni_Gagliardi per il suo nuovo incarico alla Juventus, augurandogli le migliori fortune per quest… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus parla Juventus, parla Raiola: "Pogba? Trattiamo il rinnovo. Su Bernardeschi valuteremo" DailyNews 24 DIRETTA Juventus, conferenza Pirlo: seguila LIVE

Parla Andrea Pirlo. Prima conferenza stampa da allenatore della prima squadra della Juventus per l’ex centrocampista. Dopo la presentazione, con al fianco Andrea Agnelli, da tecnico dell’Under 23 bian ...

MONFRECOLA RAUL JIMENEZ JUVENTUS

MONFRECOLA RAUL JIMENEZ JUVENTUS – Alessandro Monfrecola, procuratore ed intermediario attivo in Messico, ha rilasciato alcune dichiarazioni in esclusiva a EuropaCalcio.it su Raul Jimenez; il centrava ...

Parla Andrea Pirlo. Prima conferenza stampa da allenatore della prima squadra della Juventus per l’ex centrocampista. Dopo la presentazione, con al fianco Andrea Agnelli, da tecnico dell’Under 23 bian ...MONFRECOLA RAUL JIMENEZ JUVENTUS – Alessandro Monfrecola, procuratore ed intermediario attivo in Messico, ha rilasciato alcune dichiarazioni in esclusiva a EuropaCalcio.it su Raul Jimenez; il centrava ...